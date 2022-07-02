В ЛНР заявили об утрате украинскими военными боеспособности в Лисичанске

Локальные очаги сопротивления украинских войск остаются в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР), но они уже незначительные. Об этом 2 июля заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги сопротивления, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и полностью потеряли управление», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска. По его словам, подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

До этого Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Он отметил, что «противнику деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты».

Также в субботу Марочко заявил, что территория Луганской Народной Республики в ближайшее время будет освобождена на 100%, учитывая активные наступательные действия союзных сил на харьковском и донецком направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».