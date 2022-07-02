Реклама
Прямой эфир
Армия
До окружения ВСУ под Лисичанском российским войскам осталось 6 км
Мир
В ЛНР заявили об утрате украинскими военными боеспособности в Лисичанске
Армия
Российские ПВО сбили МиГ-29 Украины в Николаевской области
Мир
Сенатор Джабаров призвал россиян бойкотировать болгарские курорты
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Армия
Глава Генштаба Герасимов проверил задействованные в спецоперации войска
Общество
Классик советской анимации Шварцман умер в возрасте 101 года
Мир
Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Херсоне
Экономика
В Японии предрекли раскол в G7 из-за указа Путина о «Сахалине-2»
Мир
В ЛНР назвали бесславным завершение работы офиса ОБСЕ на Украине
Мир
В Германии предрекли шок потребителей из-за роста цен на газ
Сюжет:

Глава Чечни Кадыров заявил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзные войска России и Луганской Народной Республики (ЛНР) находятся в центре Лисичанска. Об этом 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ЛНР заявили о полном окружении Лисичанска. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! «Ахмат» — сила! Справедливость торжествует!» — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что подразделение «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

«Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — пояснил глава Чечни.

Как отметил Кадыров, подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск, по его словам, также успешно вошли в Лисичанск с флангов, «освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов».

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что докладов всех участвующих в операции командиров пока нет, поэтому говорить о полном освобождении города преждевременно.

Ранее в этот день Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Тогда он предположил, что в ближайшее время российские войска начнут полномасштабное наступление на населенный пункт.

На данный момент от вооруженных сил Украины (ВСУ) освобождена вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская», желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022