Союзные войска России и Луганской Народной Республики (ЛНР) находятся в центре Лисичанска. Об этом 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! «Ахмат» — сила! Справедливость торжествует!» — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что подразделение «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

«Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — пояснил глава Чечни.

Как отметил Кадыров, подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра. Другие подразделения союзных войск, по его словам, также успешно вошли в Лисичанск с флангов, «освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов».

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что докладов всех участвующих в операции командиров пока нет, поэтому говорить о полном освобождении города преждевременно.

Ранее в этот день Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Тогда он предположил, что в ближайшее время российские войска начнут полномасштабное наступление на населенный пункт.

На данный момент от вооруженных сил Украины (ВСУ) освобождена вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская», желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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