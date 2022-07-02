Медведев предрек завершение «романа» европейцев с украинцами

«Роман» европейцев с украинцами завершается, так как на Западе от этого уже устали. Такое мнение 2 июля выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом», — написал он.

По словам Медведева, от украинофилии до украинофобии всего один шаг. Он отметил, что «угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)».

Ранее стало известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам с Украины. Так, с 1 июля граждане Польши не получают пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые — пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам. Полякам, приютившим украинцев, выплачивали материальную помощь в размере 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.