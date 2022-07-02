В селе Старая Збурьевка Херсонской области установили российский флаг

На здание администрации села Старая Збурьевка в Херсонской области установили российский флаг. Кадры с места событий в субботу, 2 июля, предоставил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

На площади перед зданием собрались представители администрации и местные жители. После того как российский триколор был установлен, раздались аплодисменты. Один из местных прокомментировал событие словами: «Это наша земля».

Глава администрации Старой Збурьевки пообещала продолжить работу по восстановлению мирной жизни села и призвала односельчан объединиться.

«Мирная жизнь уже налаживается. Уже сегодня, здесь и сейчас мы с вами должны объединиться и сделать всё, чтобы 1 сентября наши дети пошли в детский садик и школу, а наши пенсионеры получали достойные выплаты. Мы все одна большая семья. И отдельное спасибо Российской Федерации, при поддержке которой всё у нас будет хорошо», — сказала она.

В этот же день в процессе возвращения к мирной жизни в столице Херсонской области возобновил работу Пенсионный фонд. Администрация города пригласила всех пенсионеров прийти на регистрацию, имея при себе пенсионное удостоверение, паспорт и идентификационный код. В первый день работы отделения Пенсионного фонда верификацию прошли несколько сотен человек.

Накануне впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией в Симферополь выехал автобус из Херсона с пассажирами. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что автобусы, направляющиеся из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, будут находиться под вооруженной защитой.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».