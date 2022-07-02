Ветеран «Союзмультфильма», мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года

Классик советской анимации, художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — цитирует его ТАСС.

Шварцман за полувековую работу на студии «Союзмультфильм» внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Благодаря перу художника были созданы герои мультфильмов «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», серим анимационных фильмов «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав», а также другие.

Художник родился 30 августа 1920 года в столице Белоруссии Минске. В 1941 году он окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. В этом же году ушел в армию. В ноябре 1941 года был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем и художником-оформителем.

По окончании Великой Отечественной войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК. В 1948 году он начал работать на киностудии «Союзмультфильм», с 1963 года — творил самостоятельно, а с 1975-го — уже в качестве режиссера. Леонид Шварцман был переученным левшой, однако рисовать продолжал всё же левой рукой.