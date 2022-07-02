Киев из-за серьезных потерь в Донбассе направляет на восток малоподготовленных боевиков территориальной обороны из западных областей страны. Об этом 2 июля сообщила газета The New York Times.

«Серьезные потери в живой силе в Донбассе <…> вынудили украинские войска набирать подкрепление с запада. Многие <…> просто не готовы к этому повышенному уровню боевых действий. А обучение <…> ограниченно: иногда две недели или меньше», — пишет газета.

Отмечается, что некоторые подразделения территориальной обороны уже понесли существенные потери. Так, в конце весны одно формирование из-под Киева, состоящее из 100 человек, в первый день на востоке сократилось почти на треть.

Командующий бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко сообщил, что большая часть тех, кто присоединился к формированию, никогда не служили в армии.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона несет значительные потери на всех направлениях. Так, в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50% личного состава.

25 июня в Минобороны РФ рассказали, что один из батальонов территориальной обороны вооруженных сил Украины отказывается убывать в район боевых действий в Донбассе из-за отсутствия подготовки личного состава.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти. В обращении к общественности и Киеву они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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