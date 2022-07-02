JPMorgan допустил рост цен на нефть до $380 за баррель в случае сокращения добычи Россией

Цены на нефть могут достичь $380 за баррель, если Россия значительно сократит ее добычу. К такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших банков США JPMorgan Chase, сообщает 1 июля агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков, Москва может предпринять подобный шаг в ответ на возможное ограничение цен на российскую нефть со стороны США и Евросоюза (ЕС).

При сокращении ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки цена на топливо на Лондонской бирже вырастет до $190 за баррель. Если же сокращение поставок произойдет на 5 млн баррелей, то цена на нефть достигнет $380 за тот же объем, отмечают эксперты.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «большой семерки» (G7) надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Днем ранее Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.