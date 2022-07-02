Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками

Город Лисичанск окружен союзными войсками России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, все въезды и выезды из города перекрыты. Он предположил, что вскоре начнется полномасштабное наступление на Лисичанск.

«Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи. Есть задача — последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов», — заключил Кадыров.

На данный момент от вооруженных сил Украины (ВСУ) освобождена вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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