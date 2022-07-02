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Посольство Израиля в Берлине сочло заявления посла Украины Мельника о Бандере оскорблением

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Израильское посольство в Берлине 2 июля отреагировало на слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника об украинском националисте Степане Бандере.

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Ранее Мельник сравнил Бандеру с Робином Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По мнению украинского посла, националист не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны.

Дипмиссия Израиля ответила, что Мельник такими высказываниями умаляет значение темы холокоста.

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, банализацией холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — цитирует заявление посольства Bild.

Вместе с тем 1 июля в министерстве иностранных дел Украины сказали, что заявление их посла в Германии о Бандере не отражает позицию всего МИДа страны и является его «личным мнением».

2 июля сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Запад, а прежде всего Германия, «проглатывает всю агрессивную ересь» со стороны Мельника. По мнению Пушкова, Мельник демонстрирует лицо дипломатии Украины «во всей его красе». Сенатор подчеркивает, что на фоне этого в шок повергнут не только Израиль, но и другие страны.

Бандера был лидером «Организации украинских националистов», одним из инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Организация воевала против советских войск в основном на Западной Украине. На ее счету — множество преступлений, среди которых — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.

1 января 2022-го украинские националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. Толпа с плакатами, лозунгами и флагами прошла от парка Шевченко до офиса украинского президента, подходы к которому были перекрыты силовиками.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Он добавил, что текущая политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях.

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