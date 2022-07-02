Названо неожиданно полезное свойство дыни

Дыня является источником полезной фолиевой кислоты и бета-каротина, а также богата витаминными элементами. Однако помимо этого мякоть этого фрукта обладает веществом, которое способно заменить сахар. Об этом рассказал 2 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Как отметил специалист, летний плод можно есть, не опасаясь за попадание в организм излишнего сахара, так как сладость дыни обусловлена вовсе не наличием в ней фруктозы или глюкозы.

«В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар. Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма», — цитирует диетолога «Газета.Ru».

Кроме того, дыня также полезна большим количеством флавоноидов и антиоксидантов, в ней много витамина С. В день здоровый человек может съедать до 300 г мякоти такого десерта, отметил специалист.

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