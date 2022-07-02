Захарова ответила главе МИД Латвии на слова о борще: вы же не по красавицам, а я не ваша

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу на обращенные лично к ней слова об украинском борще. Глава латвийского ведомства 2 июля, после того, как стало известно о включении украинского борща в список всемирного наследия ЮНЕСКО, колко обратился к российской представительнице МИДа.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал он Захаровой в Twitter.

На что она намекнула ему на разгул нетрадиционных отношений в его стране и на то, что не является гражданкой Латвии.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — указала представительница МИДа в своем Telegram-канале.

Накануне культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как указала на сайте организация, культура приготовления украинского борща «нуждается в срочной охране».

МИД Украины подавал соответствующую заявку еще в марте прошлого года, и данный вопрос должен был рассматриваться комитетом организации лишь в 2023 году. Однако Украина вновь обратилась к ЮНЕСКО с просьбой ускорить рассмотрение заявления, указав, что происходящие на сегодняшний день события в стране «негативно влияют на эту традицию». Просьба Киева была одобрена.

Ранее, 7 февраля, та же самая фраза «нравится — не нравится, терпи, моя красавица» прозвучала по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве из уст президента РФ Владимира Путина. Так российский лидер прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ему не нравится ни один из пунктов Минских соглашений. Путин указал, что альтернативы договоренностям нет.

10 февраля Путин пояснил, что высказывание, которое он произнес, не имело никакого «личного измерения». А под нею он подразумевал только необходимость исполнения Киевом Минских договоренностей.

Позже украинский лидер прокомментировал фразу, сказанную Путиным. Зеленский согласился с тем, что Украина «красавица», заверил, что его страна очень терпелива, однако выразил недовольство в связи с употреблением президентом РФ местоимения «моя».

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году, после того как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.