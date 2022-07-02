При столкновении парома с пирсом в Стамбуле пострадали семеро человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате столкновения городского парома с пирсом в Стамбуле. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает турецкий телеканал A Haber.

Столкновение городского парома с пирсом произошло ранее в этот день. По данным телеканала, инцидент произошел на пересечении проливов Босфор и Золотой Рог.

К месту ЧП прибыли спасательные службы и машины скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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