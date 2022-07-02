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В Кремле оценили возможность войны «всех против всех»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве надеются, что у Запада хотя бы частично остались политическая воля и разум. Об этом 2 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможна ли война «всех против всех».

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«Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», — сказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован 2 июля в Telegram-канале журналиста.

При этом представитель Кремля отметил, что в России политический разум сохранен полностью.

«Это точно, у меня нет никаких сомнений», — подчеркнул Песков.

Ранее, 30 июня, премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что страны НАТО не планируют вступать в военный конфликт с Россией. В то же время он заявил о намерении альянса «увеличить потенциал сдерживания».

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

За день до этого Североатлантический альянс официально назвал РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

Отношения России и Запада продолжили ухудшаться на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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