Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, из-за чего им трудно использовать новые системы вооружений в боях. Об этом 1 июля сообщил американский журнал Foreign Policу со ссылкой на должностные лица Украины.

«Помимо обучения использованию [РСЗО] HIMARS и западной артиллерии, военной подготовки их (украинских. — Ред.) войск за последние недели стало меньше, в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы», — пишет издание.

Отмечается, что украинская сторона жалуется на то, что ей не предоставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия: например, она не получила от США системы управления огнем. При этом американские и европейские должностные лица заявляют, что намеренно не торопятся с внедрением HIMARS, потому что украинским военным нужно пройти обучение для его использования, пишет «Газета.Ru».

21 июня заместитель главы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что с начала спецоперации России по защите Донбасса погибли 30 тыс. украинских военнослужащих.

Тогда же военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» отметил, что украинская армия — это огромное войско плохо обученной пехоты. Цифры о потерях ВСУ он счел правдоподобными. Кроме того, тактику ВСУ он сравнил с действиями фестунгов — немецких городов-крепостей — на завершающем этапе Великой Отечественной войны. По его словам, украинские военный сейчас делают то же самое — сидят в заводах, гаражах, бесполезно гробя своих людей, для того чтобы выиграть время и сдержать наступление ВС РФ.

19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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