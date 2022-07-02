Минобороны: батальоны ВСУ потеряли половину личного состава у Верхнекаменки и Золотаревки

Свыше половины личного состава потеряли за сутки три украинских батальона в боях с российскими военными под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 2 июля заявили в Минобороны РФ.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», — сказали в ведомстве.

Также сообщается, что высокоточным оружием Воздушно-космических сил РФ нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск. Уточняется, что в результате было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода в Харькове, добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что там уничтожены до 30 военнослужащих и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее в этот день «РИА Новости» сообщило, что группировка российских войск «О» («Отважные») заняла населенный пункт Золотаревка и теперь готовится взять под контроль Белогоровку, что необходимо для полного окружения Лисичанска. Отмечалось, что войскам осталось пройти еще около 6 км.

Как позднее уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, Лисичанск полностью окружен. По его словам, в ближайшее время российские войска начнут полномасштабное наступление на населенный пункт.

На данный момент в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением Лисичанска. За прошедшие трое суток российской армии удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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