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Spiegel сообщил о поражении Литвы из-за позиции Еврокомиссии по транзиту в Калининград

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Еврокомиссия (ЕК) в кратчайшие сроки обнародует разъяснения по теме транзита в Калининград из других российских регионов. Речь идет о том, что Москва в праве использовать возможность перевозить все товары. Об этом в пятницу, 1 июля, пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

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По информации журнала, в документе Еврокомиссии сказано, что товары из РФ, которые попали под санкции, можно доставлять в Калининград в определенном объеме, как было до начала спецоперации на Украине.

«В Вильнюсе это оценивается как поражение», — говорится в статье.

Источник Der Spiegel подчеркивает, что немцы с 18 июня давят на ЕК, «чтобы Калининград был исключен из-под санкций».

По его мнению, в Литве задаются вопросом, будут военные ФРГ, которые находятся на территории страны, защищать ее, если вспыхнет конфликт с Российской Федерацией.

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