Глава МИД Латвии ответил Захаровой о борще словами «терпи, моя красавица»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 2 июля отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно включения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Захарова отметила, что, согласно путевым заметкам данцигского купца Мартина Груневега 1584–1585 годов, борщ являлся блюдом русских жителей Киева.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал Ринкевич в Twitter.

В своем ответе дипломат процитировал аналогичное высказывание президента РФ Владимира Путина, которое прозвучало в начале февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Тогда фразой «нравится — не нравится, терпи моя красавица» российский лидер аргументировал обязанность Киева соблюдать положения Минских соглашений.

Захарова, в свою очередь, напомнила Ринкевичу о его ориентации.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — написала она.

1 июля культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как указано на сайте организации, культура приготовления этого блюда «нуждается в срочной охране».

В октябре 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году, после того как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.