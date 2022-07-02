Два строителя погибли при падении с 17-го этажа на севере Москвы

Двое рабочих погибли при падении с 17-го этажа в строящемся офисном центре в Бумажном проезде на севере Москвы. Об этом 2 июля сообщили в СУ Следственного комитета РФ по городу.

По данным следствия, накануне вечером во время монтажных работ произошло обрушение опалубков, в результате чего двое рабочих, 1989 и 1998 годов рождения, упали с высоты 17-го этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В конце мая на стройке в Екатеринбурге двое рабочих погибли после падения с высоты 32-го этажа. По данным региональной прокуратуры, строители находились на уровне 32-го этажа в так называемой люльке вдвоем. Один из тросов конструкции оборвался, и работники выпали. Как уточнило УМВД по Екатеринбургу, установлены личности погибших — это мужчины 1995 и 1989 годов рождения, граждане одной из среднеазиатских республик.