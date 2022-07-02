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В ЛНР назвали бесславным завершение работы офиса ОБСЕ на Украине

Глава МИД ЛНР Дейнего: миссия ОБСЕ на Украине закончилась бесславно
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Более чем двадцатилетнее присутствие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине закончилось бесславно. Об этом в субботу, 2 июля, заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

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«По прошествии трех месяцев с момента окончания мандата СММ (специальной мониторинговой миссии. — Ред.) ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно», — приводит его слова Telegram-канал МИД ЛНР.

Министр добавил, что особенно явно свидетельствуют об этом последние восемь лет работы миссии на Украине, которая, имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропаганду в интересах киевского режима.

В пятницу, 1 июля, председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация приняла решение о прекращении работы офиса координатора проектов на Украине. По его словам, в рамках ОБСЕ не удалось достичь консенсуса по вопросу продления мандата соответствующего отделения. Инициацию закрытия офиса также подтвердила генсек организации Мария Шмид. При этом с конца марта после восьми лет работы перестала действовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, написала «Газета.ru».

Ранее, в конце мая, в ЛНР сотрудников ОБСЕ обвинили в шпионаже. В частности, сообщалось, сотрудник миссии в Луганске Максим Петров собирал разведывательную информацию о подразделениях Народной милиции республики и передавал ее спецслужбам США. За месяц до этого представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

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