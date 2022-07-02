Ради помощи поклонникам Адель остановила свой концерт в Лондоне

Певица Адель прервала свое выступление на большом концерте BST Festival в Гайд-парке в Лондоне для того, чтобы оказать помощь своим фанатам. Поп-дива направила в толпу из 65 тыс. человек группу охранников и медиков. О произошедшем проинформировало агентство Mail Online в субботу, 2 июля.

Впервые за последнее пятилетие на своем концерте Адель не смогла спеть даже первую песню из концертной программы. Исполнив лишь первую строчку песни Skyfall, она услышала возгласы поклонников с просьбами о помощи.

Один фанат пострадал, до него удалось добраться охранникам и медикам. Что именно произошло — не уточняется.

21 января Адель со слезами на глазах сообщила об отмене концертов из-за COVID-19. Певица записала видеосообщение накануне шоу в Лас-Вегасе. Она рассказала, что половина ее команды получила положительный ПЦР-тест.