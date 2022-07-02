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В Госдуме не увидели повода вводить в России ограничения из-за оспы обезьян

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор»
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Вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит. Об этом 2 июля «РИА Новости» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила агентству, что риск появления оспы обезьян в Европейском регионе, включая Россию, считается высоким.

«Оспы обезьян, конечно, россиянам бояться не стоит. У нас еще ни одного случая не зафиксировано. <…> Я думаю, что это просто надуманная история и никаких вспышек оспы обезьян в РФ точно не будет», — сказал Леонов.

По его словам, в настоящее время не требуется вводить ограничения.

«Если будут зафиксированы случаи, то просто купировать цепочки передачи вируса оспы. <…> Какие-то специальные мероприятия, ограничения вводить не имеет смысла», — сказал депутат.

30 июня вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. Двумя днями ранее ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и в других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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