Миссия Израиля в ФРГ заявила об оскорблении памяти жертв бандеровцев послом Украины

Посольство Израиля в Германии осудило высказывания посла Украины в ФРГ Андрея Мельника об украинском националисте Степане Бандере и заявило об умалении им тем самым значения темы холокоста.

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, банализацией холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — цитирует 2 июля газета Bild заявление дипмиссии.

30 июня Мельник сравнил Бандеру с Робином Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные, с точки зрения законности, действия. По мнению украинского посла, украинский националист не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны.

1 июля в министерстве иностранных дел Украины заявили, что заявление их посла в Германии о пособнике нацистов Бандере не отражает позицию всего МИД страны и является его «личным мнением».

2 июля сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Запад, а прежде всего Германия, «проглатывает всю агрессивную ересь» со стороны Мельника. По мнению Пушкова, Мельник демонстрирует лицо дипломатии Украины «во всей его красе». Сенатор подчеркивает, что на фоне этого в шок повергнут не только Израиль, но и другие страны.