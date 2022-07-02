Восточногерманское население обвиняют в нежелании считать Россию врагом

Историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер заявила, что восточные немцы не хотят воспринимать Россию как врага. По ее словам, жители бывшей ГДР не согласны с западной точкой зрения касательно ситуации на Украине. 60% восточногерманского населения не одобряют жесткую политику Берлина в отношении Москвы, передает телеканал «Известия». Такой же процент считает, что не стоит провоцировать российские власти. Хойер подчеркнула, что жители бывшей ГДР помнят о роли СССР в освобождении их от нацизма.

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