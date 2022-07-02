Карта спецоперации на Украине 2 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июля можно в материале «Известий».

Так, например, как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, за минувшие сутки противник понес значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава.

В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода в Харькове. Уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».