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Народный артист ЛНР рассказал о желании солдат ВСУ убивать

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Фото: РЕН ТВ
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У молодых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть непреодолимое желание убивать и издеваться над людьми. Об этом 2 июля заявил корреспонденту «Известий» народный артист Луганской Народной Республики (ЛНР) и художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра Михаил Голубович.

В 78 лет Голубович дебютировал на YouTube с проектом «Культпросвет», в котором хочет донести до аудитории правду о событиях в Донбассе и на Украине.

Около 2 тыс. бойцов теробороны ВСУ находятся в окруженном Лисичанске. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«У молодых солдат ВСУ — желание убивать связанных, издеваться над ними. Ориентиры изменились. И сегодня во главе стоит не жизнь, а смерть. Ей любуются», — объясняет он происходящее в стране.

Из театра Голубовича все мужчины ушли на фронт. Главный дирижер в звании подполковника находится на передовой. Поэтому художественный руководитель театра желает только скорейшего наступления мира.

«Самый плохой мир всегда лучше хорошей войны. Но кому-то надо же разжигать это все. Культивировать. Ничего. Бог все видит все равно. Все вернется каждому», — говорит актер.

Он возмущен тем, что на Украине начали запрещать русский язык. Многие поколения знают его, как характерного советского артиста, снимавшегося в фильмах «Кортик», «Как закалялась сталь», «Юркины рассветы» и еще более 70 известных картин. Сам он при этом является генералом-полковником запорожского казацкого войска и мастером спорта по самбо, и родился на Украине в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, поэтому не может не переживать за судьбу родной страны.

Накануне сообщалось, что народный артист Луганской Народной Республики завел блог о военной истории Донбасса на YouTube. В первом выпуске Голубович рассказал о прошлом Луганска и о периоде, когда город носил имя Ворошиловград в честь маршала Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Климента Ворошилова, который родился в селе недалеко от Луганска, где сейчас расположен Лисичанск.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены. До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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