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В Москве подчиненный сломал 91-летнему начальнику челюсть после корпоратива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве подчиненный сломал 91-летнему начальнику челюсть после корпоратива.

По данным «Известий», вечером 28 июня фирма праздновала корпоратив в одном из кафе. После мероприятия начальник и подчиненный столкнулись на автобусной остановке. Вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Руководитель обратился к медикам, которые зафиксировали у него перелом челюсти. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

21 июня сообщалось, что в Московской области рабочие устроили массовую драку со стрельбой. Согласно видео, которое распространилось в социальных сетях, перепалка началась между мигрантами и быстро переросла в перестрелку. По версии местных жителей, поводом для конфликта стал раздел сферы работы — приезжие могли не поделить одну из точек, где нужно было делать ремонт.

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