Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» опубликует снимки спецоперации со спутников

Российская госкорпорация «Роскосмос» делает снимки со спутников районов проведения специальной военной операции России по защите Донбасса, однако не будет их обнародовать, пока операция не завершится. Об этом заявил 2 июля гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции», — отметил Рогозин телеканалу «Россия 24».

Он также уточнил, что аппараты «Роскосмоса» ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.

28 июня «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал сделанные со спутника снимки, на которых были указаны места проведения встречи на высшем уровне и точные координаты так называемых центров принятия решений на Западе. Как указали в корпорации, в столице Испании открывается саммит, «на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом».

В тот же день Рогозин заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рогозин подчеркнул, что в подлинности информации нет «ни малейшего сомнения». Отмечается, что благодаря переданным кадрам со спутников ВСУ смогли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, где 22 июня были обнаружены фрагменты двух беспилотников.

29 июня пресс-секретарь госкорпорации сообщил, что сайт «Роскосмоса» подвергся сильнейшей DDoS-атаке в связи с публикацией снимков с координатами мест проведения саммита НАТО в Мадриде, однако атака была успешно отражена специалистами и не принесла никаких результатов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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