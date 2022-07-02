Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Сахалине
Армия
Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ
Армия
Российские ПВО сбили МиГ-29 Украины в Николаевской области
Мир
Затопленный после удара «Точкой-У» корабль «Саратов» подняли на поверхность
Мир
На Западе испугались усталости населения от Украины
Армия
Глава Генштаба Герасимов проверил задействованные в спецоперации войска
Мир
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
Мир
Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Херсоне
Мир
JP Morgan Chase спрогнозировал увеличение цены на нефть до $380 за баррель
Общество
12 станций метро построят в Новой Москве в ближайшие годы
Общество
В Санкт-Петербурге 2 июля отметят День Достоевского
Сюжет:

Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» опубликует снимки спецоперации со спутников

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская госкорпорация «Роскосмос» делает снимки со спутников районов проведения специальной военной операции России по защите Донбасса, однако не будет их обнародовать, пока операция не завершится. Об этом заявил 2 июля гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Около 2 тыс. бойцов теробороны ВСУ находятся в окруженном Лисичанске. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции», — отметил Рогозин телеканалу «Россия 24».

Он также уточнил, что аппараты «Роскосмоса» ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.

28 июня «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал сделанные со спутника снимки, на которых были указаны места проведения встречи на высшем уровне и точные координаты так называемых центров принятия решений на Западе. Как указали в корпорации, в столице Испании открывается саммит, «на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом».

В тот же день Рогозин заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые позднее передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рогозин подчеркнул, что в подлинности информации нет «ни малейшего сомнения». Отмечается, что благодаря переданным кадрам со спутников ВСУ смогли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, где 22 июня были обнаружены фрагменты двух беспилотников.

29 июня пресс-секретарь госкорпорации сообщил, что сайт «Роскосмоса» подвергся сильнейшей DDoS-атаке в связи с публикацией снимков с координатами мест проведения саммита НАТО в Мадриде, однако атака была успешно отражена специалистами и не принесла никаких результатов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022