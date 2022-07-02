Появились кадры удара по укрытию артиллеристов ВСУ на трассе Бахмут — Лисичанск

Эксклюзивные кадры удара Вооруженных сил России по укрытию украинских артиллеристов на участке трассы Бахмут — Лисичанск появились в распоряжении «Известий» 2 июля.

Как передает военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага, в здании, где укрывались боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), также был склад с боеприпасами.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Ведомство зафиксировало неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

Также Министерство обороны сообщило о наступлении на Лисичанск. Были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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