ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России

В Европейском регионе, в том числе и в России, уже отмечается высокий риск заражения обезьяньей оспой на фоне вспышек инфекции в нескольких новых государствах. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — цитирует Вуйнович «РИА Новости» в субботу, 2 июля.

Она выступила с призывом приложить максимум усилий к выявлению новых случаев оспы и отслеживанию контактов зараженных, чтобы контролировать вспышку и не допустить ее дальнейшего распространения по всему миру.

5,1 тыс. случаев инфекции зафиксировано за последнее время в 51 стране мира, но конкретные способы распространения болезни до сих пор устанавливаются. Очаг оспы обезьян по-прежнему находится в Европе. На ее территории установлено около 90% от общего числа выявленных на данный момент случаев.

1 июля стало известно, что из 10% госпитализированных погибших нет.

30 июня вирусолог, академик Российской академии наук, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов сказал в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Для того чтобы не допустить развития болезни, важно делать тесты всем прибывшим из Западной Африки и других регионов, где вирус уже набирает обороты, и контактировавшим с зараженными.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. За день до этого ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в некоторых странах Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения фиксировались, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и в других странах.

Роспотребнадзор оценил возможность распространения оспы обезьян на территории Российской Федерации как низкую. Там дали рекомендацию жителям РФ избегать контакта с грызунами и приматами — потенциальными переносчиками инфекции.