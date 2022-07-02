Спецназ РФ уничтожает диверсантов ВСУ с помощью бесшумных минометов «Галл»

В ходе специальной операции по защите Донбасса российские войска спецназа применяют бесшумные минометы 2Б25 «Галл» для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп. Как сообщает «РИА Новости» 2 июля, звук от миномета настолько «замаскирован», что похож просто на резкий хлопок в ладоши.

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след», — рассказал эксперт агентству.

Такое оружие помогает осуществлять его применение скрытно, что делает его эффективным при проведении внезапных огневых налетов по время разведывательных операций. Так, из минометов «Галл» можно успешно ликвидировать наблюдательные и опорные пункты противника при проведении контрзасадных действий.

Российский миномет, разработанный в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»), по своим показателям точности, мощности, мобильности и скрытности существенно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы. Он имеет калибр 82 мм и может поражать цели на дальности от 100 м до 1200 м.

Еще одно преимущества «Галла» — его вес всего в 13 кг. В минометный расчет входит два военнослужащих, а для его переноски достаточно одного человека — оружие умещается за спиной в небольшую сумку.

Российский миномет «Галл» еще в 2018 году называли оружием, «способным сеять хаос в рядах противника», эксперты американского издания The Drive. Отсутствие звука при ударах обеспечивается у миномета специальным поршнем, который запирает газы в хвостике.

Накануне в Минобороны России опубликовали кадры боевой работы расчетов современной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. 220-миллиметровая РСЗО «Ураган» гарантированно уничтожает одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км, пояснили в военном ведомстве.

29 июня корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как работают системы радиоэлектронной борьбы. Установки самостоятельно вычисляют вражеские дроны на расстоянии 150 км, передают их координаты, а дальше в бой вступает противовоздушная система обороны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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