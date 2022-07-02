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В Гамбурге не исключили ограничения подачи горячей воды населению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти немецкого Гамбурга не исключают ограничения подачи горячей воды частным потребителям в случае нехватки газа. Об этом 2 июля заявил сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан в интервью газете Welt am Sonntag.

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«В нынешней ситуации нехватки газа горячую воду в экстремальном случае можно будет подавать только в определенное время суток», — сказал он.

Кроме того, по словам Керстана, власти Гамбурга изучают возможность снижения максимально допустимой температуры в сети централизованного теплоснабжения.

30 июня издание The Washington Post сообщило, что в промышленной зоне Берлина строится гигантский терморезервуар, который сможет отапливать дома в случае нехватки российского газа. Высота сооружения составляет 45 м, оно способно вместить 56 тыс. куб. м воды.

Вода в резервуаре будет нагреваться за счет излишков энергии с солнечных и ветровых электростанций. Проект способен обеспечить Берлин горячей водой практически полностью летом и на 10% зимой, пишет газета.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в стране по-прежнему остается напряженной. Там указали, что по состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ составляет 60,9%. Согласно обнародованному 28 июня исследованию Ассоциации баварского бизнеса, внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики на 12,5%.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российских нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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