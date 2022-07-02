Посетители на открытии мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе Чувашии. Мемориал расположен на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово, он посвящен строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей - женщинам и детям, которые в тяжелых условиях создали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала в годы Великой Отечественной войны. 38 стел мемориала символизируют 380 км оборонительных сооружений