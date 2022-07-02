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12 станций метро построят в Новой Москве в ближайшие годы
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12 станций метро построят в Новой Москве в ближайшие годы

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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12 станций метро планируют построить в Новой Москве в ближайшие годы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«До присоединения к Москве на новых территориях не было метро. За 10 лет мы построили восемь станций, благодаря чему транспортная доступность округов заметно улучшилась. Мы продолжаем эту работу — в настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: «Потапово», «Пыхтино», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка», — приводятся слова Бочкарева на портале мэра столицы 2 июля.

Также отмечается, что на втором этапе строительства Троицкой линии метро проектируется еще шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

В середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы выбрали названия для 15 новых станций подземки в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Среди названий, которые понравились горожанам, — «Потапово», «Кедровая», «Ватутинки», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар».

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