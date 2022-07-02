Пушков обвинил Запад в том, что «проглатывает всю ересь» посла Украины в ФРГ

Запад, а прежде всего Германия, «проглатывает всю агрессивную ересь» со стороны украинского посла в ФРГ Андрея Мельника. Так высказался сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале в пятницу, 1 июля.

«И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — отметил Пушков.

По мнению Пушкова, Мельник демонстрирует лицо дипломатии Украины «во всей его красе». Сенатор подчеркивает, что на фоне этого в шок повергнут не только Израиль, но и другие страны.

30 июня посол Украины в Германии в беседе с немецкими журналистами сравнил Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные, с точки зрения законности, действия. Он заявил, что Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств», сообщает телеканал «360».

Спустя сутки официальный представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что мнение Мельника о пособнике нацистов Степане Бандере не отражает позицию ведомства. Он отметил, что эти слова «являются его (Мельника. — Ред.) личным мнением».

22 июня Мельник извинился перед немецким канцлером Олафом Шольцем за то, что 3 мая назвал его обиженной ливерной колбасой из-за того, что Шольц отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.