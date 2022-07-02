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Войска ЛНР показали занимаемый ранее ВСУ детский сад

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Фото: Народная милиция ЛНР
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Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) показали детский сад в Лисичанске, который ранее занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видео опубликовано 2 июля в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«Вот очередной объект гражданской инфраструктуры, приспособленный украинской армией в Лисичанске как военный объект. Хорошо видны следы того, что имело место КПП», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Около 2 тыс. бойцов теробороны ВСУ находятся в окруженном Лисичанске. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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28 июня Минобороны России сообщило, что украинские военные оборудовали боевые позиции в медучреждениях в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, заминировали подходы к учреждениям. Местное население об этом не уведомлено, добавили в ведомстве.

18 июня руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские боевики размещают свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка, а также Никополя.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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