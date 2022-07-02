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«Чувашэнерго» обеспечил электроснабжение мемориального комплекса

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Фото: ПАО «Россети Волга»
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Филиал «Россети Волга» – «Чувашэнерго» обеспечил электроснабжение мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе Чувашии. Об этом 1 июля сообщает портал «Энергетика и промышленность России».

Мемориал посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории республики в годы Великой Отечественной войны.

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Участие в церемонии открытия приняли полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

Для обеспечения комплекса электроэнергией «Чувашэнерго» построили воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ, смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.

Сурский и Казанский оборонительные рубежи протяженностью 380 км строились с 28 октября 1941 по 21 января 1942 года. На строительстве трудились около 170 тысяч человек - треть трудоспособного населения республики.

Мемориальный комплекс состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений, и 26 гранитных монументов. В память о подвиге тыловиков на специальной площадке будет гореть Вечный огонь. Строительство комплекса ведется поэтапно, полное завершение планируется в 2022 году.

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