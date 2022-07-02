Что случилось в мире за ночь, 2 июля: главные новости «Известий»

За ночь, 2 июля, и в России, и в мире произошли важные события. Так, в ходе спецоперации по защите Донбасса в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) было выявлено более 2 тыс. боевиков территориальной обороны Украины, источник «РИА Новости» рассказал о применении российским спецназом бесшумных минометов «Галл», Пентагон в рамках очередного пакета военной помощи Киеву выделил $820 млн, а в водах Красного моря в районе Хургады в результате нападения акулы погибла гражданка Австрии — единичный случай для египетского города. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости Донбасса — В ЛНР выявили более 2 тыс. бойцов тероброны на защите наемников

Более 2 тыс. представителей территориальной обороны Украины остались в Лисичанске, окруженном союзными силами России и Луганской Народной Республики, в целях защиты иностранных наемников. Об этом рассказал помощник министра иностранных дел республики Виталий Киселев.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — рассказал Киселев в беседе с ТАСС.

Кроме того, он анонсировал полноценное освобождение Лисичанска от радикалов в ближайшие дни. Так, по словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, противостояние союзных сил националистам продолжается внутри города, в то время как его северные окраины находятся под контролем российских и луганских военнослужащих.

Новости Донбасса — источник «РИА Новости» рассказал о применении бесшумных минометов «Галл»

Российский спецназ в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса применяет против украинских диверсионно-разведывательных групп бесшумные минометы «Галл». Такими сведениями поделился информированный источник «РИА Новости».

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — поделился собеседник агентства.

В сопоставлении «Галла» по характеристикам точности, мощности и мобильности с 60-миллиметровыми минометами иностранного производства отечественный образец выделяется значительным превосходством. Он способствует успешному выполнению боевых задач в рамках специальных и разведывательных мероприятий, в том числе внезапных огневых налетов.

Новости Украины — Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередной пакет военпомощи на $820 млн

Пентагон выделил очередной пакет военной помощи Киеву в размере $820 млн. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Так, американская сторона предоставит украинской новые зенитные ракетные комплексы NASAMS, противоартиллерийские радары, 150 тыс. снарядов для артиллерии, а также дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS.

По подсчетам Пентагона, совокупное финансирование Украины с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена составило $7,6 млрд., с момента начала российской спецоперации — $6,9 млрд.

Новости мира — гражданка Австрии погибла в результате нападения акулы в районе Хургады

Гражданка Австрии погибла в результате нападения акулы в Красном море в районе египетского Хургады. Информация об этом появилась из распространенной очевидцем видеозаписи, на которой запечатлены кадры нападения.

Инцидент произошел в районе Сахль-Хашиш. На записи видно, как люди предпринимают попытку спасти женщину, однако морская хищника откусила ей руку и ногу.

Как передает арабский портал Al Arabiya со ссылкой на официальные источники, погибшей оказалась 68-летняя Элизабет Сквайер, которая проживала вместе со своим мужем на берегу моря. После нападения акулы она поступила в одну из больниц с серьезными травмами и в состоянии шока. Врачам не удалось спасти женщину.

При этом работники отелей египетского курорта сомневаются в версии арабских СМИ. Как указала одна из сотрудниц, туристам и жителям города на законодательном уровне запрещено купаться в море в определенное время суток по причине активности морской фауны. Она также почеркнула, что акулы не нападают первыми: необходимо установить фактор, спровоцировавший животное на агрессию. Это может быть либо поведение женщины, либо большое количество рыб, которое образуется из-за постоянной подкормки туристами.

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