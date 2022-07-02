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Из-за действий России по проекту «Сахалин-2» Япония рискует остаться без электричества

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Фото: ТАСС/Петр Цырендоржиев
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Решение России контролировать энергетический проект «Сахалин-2» приблизило Японию к потере ценного запаса топлива именно в то время, когда электрическая сеть страны меньше всего может себе это позволить. Об этом 2 июля сообщила деловая газета Nikkei.

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«Мы должны внимательно следить за тем, что требует президентский указ по условиям контрактов», — приводит издание слова премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Днем ранее президент РФ подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

В указе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

Ранее Кисида заявил, что указ Путина не означает, что поставки СПГ сразу прекратятся. Японский премьер отметил, что власти страны обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями.

Агентство Kyodo сообщило, что указ Путина по национализации проекта «Сахалин-2» может привести к росту цен на энергию в Японии.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал в беседе с «Известиями», что целью передачи в собственность РФ имущества компании «Сахалин Энерджи» — оператора проекта по производству СПГ «Сахалин-2» — является перевод предприятия с Бермудов в российскую юрисдикцию, чтобы уменьшить вероятность санкционного давления на компанию.

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