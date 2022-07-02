Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Сахалине

У южного берега Сахалина случилось землетрясение магнитудой 6,6 в субботу, 2 июля. Об этом информирует камчатский филиал геофизической службы РАН.

«Очаг сейсмособытия залегал на глубине 331 км. Эпицентр землетрясения находился в 1191 км от Северо-Курильска», — отмечается в заявлении.

О возможных разрушениях не сообщается.

29 июня землетрясение фиксировалось на Байкале на дне озера в 20 км от поселка Бугульдейка. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

Сильное землетрясение произошло в провинциях Пактика и Хост на востоке Афганистана в ночь на 22 июня. По данным геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост.