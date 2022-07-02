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Польский генерал назвал стратегические цели РФ после спецоперации

Польский генерал Козей опасается, что целью РФ после Украины станет Сувалкинский выступ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Пока длится спецоперация, европейские страны под защитой НАТО могут чувствовать себя в относительной безопасности, однако как только она завершится, угроза архитектуре безопасности Европы может возрасти, заявил в пятницу, 1 июля, бывший глава министерства общественной безопасности Польши генерал Станислав Козей.

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«Я думаю, что после саммита НАТО мы можем чувствовать себя более безопасными. Но состояние европейской безопасности, и в частности польской, зависит от исхода <спецоперации РФ> на Украине», — приводит его слова в интервью радио ZET портал Dziennik.

По мнению генерала Козея, следующей целью России была бы не Молдавия или Эстония, а сухопутная связь с Калининградом, которую РФ установит через часть польской территории — Сувалкинский выступ.

«Если бы [президент РФ Владимир] Путин одержал победу над Украиной, то следующей его стратегической целью стало бы обеспечение сухопутной связи с Калининградом. В настоящий момент, особенно когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится для России особенно важной стратегической базой», — добавил генерал.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Все три из них всё еще в какой-то степени открыты к реализации. Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик и дипломат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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