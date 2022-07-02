Сенатор Клишас оценил возможность высылки болгарских дипломатов из РФ

Болгарии будет намного проще оценивать позицию России по вопросу высылки дипломатов из Софии, если выслать из Москвы болгарских сотрудников дипмиссии. Об этом в субботу, 2 июля, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас.

«Болгарскому Правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — написал сенатор.

Накануне коллега Клишаса, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 российский дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в Москве.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии, что, в свою очередь, приведет к закрытию болгарской миссии в Москве. На фоне этого МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.