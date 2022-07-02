Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Сахалине
Экономика
Замглавы минфина США заявил о скором решении по потолку цен на нефть из РФ
Спорт
«Ливерпуль» подписал контракт с самым высокооплачиваемым футболистом
Армия
Военные РФ доставили очередную партию гумпомощи в Харьковскую область
Армия
Специалисты инженерных войск Народной милиции ЛНР сдали выпускной экзамен
Мир
Пенсионный фонд возобновил работу в Херсонской области
Наука
«Роскосмос» анонсировал запуск «Протонов»
Спорт
Боец MMA Монсон вызвал на бой боксера Дацика
Мир
Литва назвала «поражением» позицию ЕС по транзиту грузов в Калининград
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов в Московском регионе 2 июля
Общество
В Санкт-Петербурге 2 июля отметят День Достоевского
Сюжет:

Сенатор Клишас оценил возможность высылки болгарских дипломатов из РФ

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болгарии будет намного проще оценивать позицию России по вопросу высылки дипломатов из Софии, если выслать из Москвы болгарских сотрудников дипмиссии. Об этом в субботу, 2 июля, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Болгарскому Правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — написал сенатор.

Накануне коллега Клишаса, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 российский дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в Москве.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии, что, в свою очередь, приведет к закрытию болгарской миссии в Москве. На фоне этого МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022