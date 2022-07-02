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В Красноярском крае полиция ликвидировала грядки конопли

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Фото: МВД Медиа
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Полиция Красноярского края ликвидировала грядки конопли, которые выращивал в гаражах местный житель. Информация об этом появилась в субботу, 2 июля, на сайте МВД Медиа.

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«Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли 152 куста «дурман-травы» и более 700 граммов уже готовой марихуаны. Со слов гражданина, наркорастения он выращивал для личного потребления, однако полицейские предполагают, что наркотик он изготавливал с целью дальнейшего сбыта», — говорится в публикации.

По информации ведомства, для урожая 46-летний местный житель купил грунт, селекционные семена, специальные удобрения, а также осветительное, вентиляционное и терморегулирующее оборудование.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 и частью 1 статьи 231 УК РФ. Злоумышленника посадили под домашний арест.

Ранее в Калининграде задержали предполагаемого лидера организованной преступной группировки. В ходе обыска на месте проживания подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества, общий вес которых составил более 56 кг. Кроме того, изъяты три единицы оружия и боеприпасы к ним.

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