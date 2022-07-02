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Politico рассказало о приоритетах политики США с позиции населения страны

Politico: жителей США больше волнует инфляция в стране, чем проблемы Украины
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Жителей США по-настоящему волнуют проблемы внутреннего характера, например, проблемы инфляцией в стране, нежели внешнего — ситуации вокруг Украины. Данные соцопроса приводит газета Politico 1 июля.

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Только 8% из 1 тыс. опрашиваемых ответили, что главным приоритетом Джо Байдена должна быть ситуация на Украине, тогда как 38% указали на снижение инфляции в стране, сообщает издание. Отмечается, что вопросы касательно решения энергетического кризиса, снижения цен и улучшения здравоохранения фактически волновали опрашиваемых больше всего.

«Учитывая исторические экономические проблемы в стране, неудивительно, что американцы боятся брать на себя новые обязательства в области безопасности за рубежом и начинать войну с Россией, обладающей ядерным оружием», — говорится в статье.

Газета отмечает, что в США приближаются промежуточные выборы, где главным образом внимание будет обращено на внутренние проблемы, и конкуренты Байдена могут начать «критиковать его за экономику, отходя от поддержки Украины».

1 июля американский телеведущий Джесси Уоттерс в эфире Fox News обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот отказывается брать на себя ответственность за рост инфляции и цен на бензин в стране. Вместо этого, по словам журналиста, глава Белого дома продолжает обвинять во всем Россию, говоря американцам, что у них ситуация не так плоха, как в Мексике, пишет «Газета.Ru».

По данным соцопроса, опубликованном в этот же день, более трети американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что им, возможно, вскоре придется выйти против него с оружием в руках. Почти половина американцев (49%) все сильнее чувствуют себя чужаками в собственной стране.

24 июня экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в интервью Fox News выразила мнение, что нынешняя власть в стране со своей политикой ведет ее к превращению в банановую республику. Бывший член палаты представителей раскритиковала работу американской правоохранительной системы, в частности частое использование оружия в спорах с оппонентами.

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