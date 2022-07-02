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В Германии ответственным за высокую инфляцию назвали ЕЦБ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Felix Pergande
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За высокий уровень инфляции в Европе ответственен Европейский центральный банк (ЕЦБ), заявил бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна. Выдержки из его речи приводит издание Compact.

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На финансовом конгрессе в Вене ведущий экономист сказал, что центральный банк поджег трут, а кризис из-за коронавируса и последующие эконмические проблемы стали тем, что подожгло всё вокруг.

По словам профессора, сейчас инфляция уже достаточно высока, однако ситуация продолжает ухудшаться. Цены производителей в ФРГ увеличились на 33,6%, а в Италии и Испании — более чем на 40%. При этом потребительские цены растут более чем на треть от этих величин.

«Никаких радужных перспектив на будущее», — отметил профессор.

Накануне Статистическое управление Европейского союза предоставило данные, согласно которым потребительские цены в 19 странах Евросоюза, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца. Сообщается, что финансовые аналитики ожидали ускорения показателя в среднем лишь до 8,4%.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее, в апреле, сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

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