Кириенко и Пушилин обсудили угольную промышленность ДНР

Ситуацию в угольной отрасли в Донецкой Народной Республике (ДНР) обсудили в пятницу, 1 июля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава республики Денис Пушилин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Несмотря на боевые действия и блокаду, отрасль выстояла. Республика обеспечена необходимым объемом угля. Черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Отрасль имеет серьезный потенциал для экспорта», — написал Пушилин в Telegram по итогам совещания на крупнейшей шахте «Комсомолец Донбасса».

Он добавил, что стороны также рассмотрели вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт, обсудили механизмы предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд.

1 июля Минобороны РФ сообщило о визите в Донбасс заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он прибыл проинспектировать строительство в Мариуполе жилого квартала и многофункционального медицинского комплекса в Луганске.

Также в этот день стало известно, что телефонный код Донецка в июле заменят с украинского на российский. Об этом в сообщил мэр города Алексей Кулемзин.