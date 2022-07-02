Полянский оценил заявления Кулебы об очередной жалобе на РФ в суд ООН

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об очередной жалобе Киева в Международный суд ООН на Россию не стоят особого внимания, заявил в пятницу, 1 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания, но, конечно, мы учитываем всё это дело, потому что это часть нашей работы, прежде всего часть работы моих коллег в Москве, в Гааге, тех, кто работает над этой темой», — сказал он в программе «Соловьев LIVE».

Дипломат прокомментировал подобным образом заявление Кулебы о том, что Украина снова подала в суд ООН жалобу на Россию. Киев обвинил Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида, написал он в Twitter.

Реплика Полянского о заявлениях Кулебы продолжает посыл главы департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, который 30 июня прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского о необходимости исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Представитель МИД РФ назвал эти выпады элементами привлечения внимания, так как исключить РФ из международной организации невозможно.

23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев подал новый иск против России в Европейский суд по правам человека. Отмечается, что иск касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда российские войска покинули окрестности Киева и других городов на севере страны.

Россия продолжает начавшуюся 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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