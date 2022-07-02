Пенсионный фонд возобновил работу в Херсонской области

В процессе возвращения к мирной жизни в столице Херсонской области возобновил работу Пенсионный фонд. Кадры первого дня работы учреждения в субботу, 2 июля, опубликовало Минобороны.

Администрация города пригласила всех пенсионеров прийти на регистрацию, имея при себе пенсионное удостоверение, паспорт и идентификационный код. В первый день работы отделения Пенсионного фонда верификацию прошли несколько сотен человек. Вход в учреждение осуществлялся по предварительной записи в порядке очереди.

«Оформилась, зарегистрировалась на пенсию, завтра уже получу пенсию. Сказали, что зарегистрирована, так что будет всё нормально», — сказала жительница Херсона Людмила, посетившая социальное учреждение в числе первых.

Из-за того, что в Херсонской области в настоящий момент действует единственное отделение Пенсионного фонда, у входа в здание пока образовываются большие очереди.

«Я пенсионер, пришла узнать, как переоформить пенсию свою. И я увидела вот такую сумасшедшую очередь. Я записалась 880-й в эту очередь», — рассказала жительница Херсона Нина Владимировна.

Администрация Херсонской области прикладывает усилия для того, чтобы с открытием новых отделений Пенсионного фонда по всей территории региона ситуация с предоставлением социальных услуг и скоростью доступа к ним пожилых людей нормализовалась.

Всем зарегистрированным пенсионерам в обязательном порядке будут выплачены полагающиеся им социальные выплаты и пенсии. Всего в Херсонской области насчитывается порядка 270 тыс. пенсионеров, около 80 тыс. из них проживает в Херсоне.

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