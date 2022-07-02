Автомобиль врезался в веранду летнего кафе в Пскове

В результате ДТП в Пскове, в котором автомобиль врезался в летнюю веранду кафе, пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом 1 июля сообщили в УМВД РФ по Псковской области.

«ДТП произошло вечером в пятницу. Автомобиль Lexus въехал в летнюю веранду кафе «Усадьба» по улице Текстильная, дом 11 в городе Пскове. Пострадали ребенок 2018 года рождения и двое взрослых», — передает сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, за рулем принадлежавшего знакомому автомобиля Lexus находилась женщина, не справившаяся с управлением.

Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

24 июня автомобиль Mercedes врезался в стену дома в центре Москвы. В машине находились восемь человек — двое погибли, еще шестеро пострадали.