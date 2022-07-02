Реклама
Прямой эфир
Мир
В Лисичанске выявили более 2 тыс. бойцов теробороны Украины на защите наемников
Мир
Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян
Общество
В новом учебном году в вузах СК РФ будет отменен прием в магистратуру
Мир
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Мир
США объявили о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
Мир
Глава МИД Финляндии заявил о новом железном занавесе между Россией и Западом
Мир
Более 30 стран выступили за исключение россиян из спортивных федераций
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Общество
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино

Автомобиль врезался в веранду летнего кафе в Пскове

0
Фото: vk.com/ЧП Псков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП в Пскове, в котором автомобиль врезался в летнюю веранду кафе, пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом 1 июля сообщили в УМВД РФ по Псковской области.

«ДТП произошло вечером в пятницу. Автомобиль Lexus въехал в летнюю веранду кафе «Усадьба» по улице Текстильная, дом 11 в городе Пскове. Пострадали ребенок 2018 года рождения и двое взрослых», — передает сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, за рулем принадлежавшего знакомому автомобиля Lexus находилась женщина, не справившаяся с управлением.

Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

24 июня автомобиль Mercedes врезался в стену дома в центре Москвы. В машине находились восемь человек — двое погибли, еще шестеро пострадали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022