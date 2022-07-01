В новом учебном году в вузах СК РФ будет отменен прием в магистратуру

В целях укрепления качества образования председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил руководству ведомственных академий прекратить прием студентов на магистерские программы по направлению подготовки «Юриспруденция» с нового учебного года. Сообщение об этом опубликовала в пятницу, 1 июля, пресс-служба СК России.

Обучение студентов следователей и криминалистов теперь продолжится только в рамках специалитета.

Ранее глава ведомства уже отмечал, что современная система образования предполагает неподходящий формат подготовки квалифицированных кадров, особенно это касается юридической науки, говорится в сообщении. Там также подчеркивается, что за два года магистратуры невозможно подготовить специалистов высокого уровня, к которым предъявляются очень высокие требования.

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были фактически исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. Он связал это с тем, что ректоры и руководители образовательных организаций РФ подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.