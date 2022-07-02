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Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал государства усилить меры по борьбе с оспой обезьян. Заявление появилось на сайте ВОЗ 1 июля.

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«Сегодня я усиливаю свой призыв к правительствам и гражданам активизировать усилия в ближайшие недели и месяцы, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян», — говорится в пресс-релизе.

Среди рекомендаций в первую очередь указывается расширение эпидемиологического надзора, куда входит также контроль за контактами заболевшего человека. Вторым пунктом идет информирование населения о рисках заболевания. В-третьих, говорится об инвестициях в здравоохранение со стороны государства.

По информации ВОЗ, на Европу приходится почти 90% всех подтвержденных и зарегистрированных во всем мире случаев заболевания. По данным на 1 июля, это число достигло 4,5 тыс. человек, дополняет «Газета.Ru».

По данным на 28 июня, в Великобритании более 1 тыс. человек, зараженных оспой обезьян. В свою очередь 30 июня в Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. В Германии на 1 июля зарегистрировано 1054 случая заражения. Однако отмечается, что уровень угрозы для населения страны остается ограниченным.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии, Турции и других странах.

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